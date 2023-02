Wie bekommt man Kisten in Counter Strike? XBU MrHyde am Mi, 22.02.2023, 13:50 Uhr

Wollen Sie Ihr Glück versuchen, indem Sie Kisten öffnen und Skins zu dem Inventar hinzufügen? Außerdem beißen die Preise auf der Handelsfläche und sind unangenehm für den Geldbeutel. In dieser Situation ist es am klügsten, CS:GO selbst zu spielen. In CS:GO sind Kisten ein heiß diskutiertes Thema, bei dem viele Spieler viel Geld verlieren, während jemand nach dem Öffnen von 100 Kisten Geld verdient.

Was sind Cases in CS:GO

Kisten oder Cases sind digitale Kisten, die verschiedene Waren wie Skins und Waffen enthalten. Natürlich auch virtuell. Sie benötigen einen Schlüssel, um einen der Case zu öffnen. Die Schlüssel werden nicht einfach ausgegeben, im Gegensatz zu Hüllen, die während des Spielens erworben werden können. Sie müssen gekauft werden.

Jedes Spiel zielt darauf ab, so viele Teilnehmer wie möglich zu gewinnen, die dann weitere Teilnehmer bringen und so weiter. CS:GO wurde schließlich völlig kostenlos, jedoch wurde der Prime-Status hinzugefügt. Aber die Entwickler des Spiels entscheiden sich dafür, Instanzen einzubeziehen. Die Spieler haben kosmetische Dinge so satt, dass CS: GO trotz Skins, die keinen Einfluss auf das Gameplay haben, eine eigene Seite auf dem Marktplatz hat.

So erhalten Sie Cases

In CS:GO gibt es vier Hauptwege, um Kisten zu erhalten:

Betreten Sie das Spiel sofort kostenlos. Kisten werden Spielern gelegentlich nach Abschluss des nächsten Duells zur Verfügung gestellt. Natürlich müssen Sie auf autorisierten Servern spielen, um sich zu qualifizieren. Ein Spieler, der das Spiel länger spielt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Case zu erhalten.

Es mit einem anderen Spieler tauschen. Einige Personen bieten an, eine Kiste gegen etwas anderes einzutauschen. Das ist auf bestimmten Spielplätzen möglich.

Kauf über die STEAM-Spielebörse.

Kauf auf einer der Websites, auf denen eine solche Gelegenheit angeboten wird.

Wenn Sie sich selbst als Sammler betrachten oder nach einem bestimmten Skin suchen, können Sie das Spiel entweder häufig spielen, mit anderen Spielern handeln oder zu einer Website gehen, die eine Gebühr erhebt, um Skin-Kisten einzuleiten. Eine der besten Webseiten zur Kisteneröffnung ist Bloodycase, zu finden unter https://bloodycase.com/de. Es gibt andere Methoden zur Teilnahme als nur das Öffnen von Cases, und die Struktur ist einfach zu verwenden. Sie haben viele Alternativen, wenn es um das Öffnen von Kisten geht, da Bloodycase eine große Auswahl an Cases und Skins bietet. Bloodycase ist eine Ihrer besten Alternativen, da es einfach zu bedienen ist, die Spiele unterhaltsam sind und es zusätzlich zu anderen aktuellen Aktionen einen beträchtlichen Willkommensbonus bietet.

Kisten von anderen Spielern über den Steam-Markt zu kaufen, ist auch eine die einfachste Option. Wenn Sie schon eine Weile spielen oder gerade in das Spiel investiert haben, sollte es einfach sein, genug Geld auf Ihrem Steam-Konto zu haben. Gehen Sie zu dem CS:GO-Inventar und wählen Sie “Case kaufen“ aus der Liste der Optionen, nachdem Sie etwas Geld haben. Sie können aus einer Liste verfügbarer Kisten auswählen und mit Münzen aus Ihrer Brieftasche bezahlen, indem Sie hier klicken.

Was bedeutet die Farbe der Objekte in den CS:GO-Case Beschreibungen?

Die Namen der Dinge, die in CS:GO-Instanzen aus der Box fallen können, werden häufig mit einer der Farben gekennzeichnet. Sie bedeuten einfach die folgende Qualität:

Weiß ist die schlechteste Qualität.

Hellblau - in Industriequalität.

Dunkelblau - Produkte auf Armeeniveau.

Lila - verboten.

Rosa - klassifiziert.

Rot - geheim.

Gelb - selten.

Objektqualität gibt es auch in der virtuellen Welt. Natürlich kostet das Ding umso mehr, je höher es ist, da es seltener ausfällt und kaputt geht.

Wie öffnet man Cases?

Sie müssen sie zuerst erwerben, um Kiste zu öffnen. Wenn Sie nur CS:GO auf von Valve geschützten Servern spielen, können Sie jede Woche bis zu zwei Cases verdienen. Darüber hinaus können Sie Kisten von Wiederverkaufsshops von Drittanbietern wie dem Steam Market kaufen. Sie müssen die Schlüssel erhalten, nachdem Sie die Case erhalten haben. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den richtigen Schlüssel für den richtigen Kiste erhalten. Die Kosten für die Cases variieren, liegen aber normalerweise zwischen vier und dreißig Cent.

