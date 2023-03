Wie einfach und schnell man CS:GO-Skins bekommt: Die besten Wege XBU MrHyde am Mi, 22.03.2023, 14:05 Uhr

Counter-Strike: Global Offensive erfreut Fans seit mehr als 10 Jahren. Einer der Gründe für seine große Popularität sind die einfachen Aufgaben im Spiel: Terroristen müssen eine Bombe platzieren und zünden, Anti-Terroristen müssen verhindern, dass die Bombe platziert wird, oder sie entschärfen.

Das Erscheinen von Skins in CS:GO ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Ereignis in der Geschichte des Spiels. Seit August 2013, als das Spiel-Update veröffentlicht wurde, hatte jeder Fan die Möglichkeit, sein Gameplay mit verschiedenen Skins zu verbessern. Interessierte können dieses Attribut aus CS:GO Kisten bekommen.

Was sind CS:GO-Skins?

Skins sind ein unverzichtbares Element des Kultspiels CS:GO, das täglich von Millionen Fans auf der ganzen Welt gespielt wird. In den ersten Versionen der Serie gab es keine digitalen Güter. Das heißt, früher konnten Benutzer klassische Waffen kaufen, indem sie die entsprechende Version des vorgeschlagenen Systems auswählten.

Später beschlossen die Entwickler, Gegenstände im Spiel einzuführen. Da das Spiel für alle Steam-Benutzer kostenlos ist, ermöglichte dieser Schritt dem Entwickler, Geld damit zu verdienen, dass seine Kunden Skins verkauften.

Alle Spielgegenstände haben einen unterschiedlichen Preis, der durch das einzigartige Design, die Popularität der Waffe selbst und ihre Nachfrage sowie den Grad der Abnutzung beeinflusst wird. Natürlich möchte jeder Fan des Spiels wertvolle und seltene Skins und interessiert sich dafür, wie man sie bekommt.

Eine Möglichkeit, diese Spiel-Attribute zu erhalten, besteht darin, sie auf der Steam-Handelsplattform zu kaufen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass nicht jeder Benutzer diesen Weg wählt, hauptsächlich weil die Preise stark variieren können. Was ist in diesem Fall zu tun? Man kann die Dienste von Websites Dritter nutzen.

So erhalten Sie Skins von Websites von Drittanbietern

Websites von Drittanbietern sind Analoga der Steam-Handelsplattform. Eines der bekanntesten Portale, das CS:GO-Skins anbietet, ist Farmskins. Seine Hauptvorteile sind das Vorhandensein einer großen Anzahl von Kisten mit hervorragenden Gegenständen sowie eine Vielzahl von Serviceoptionen. Mehr als 110 Millionen Kisten wurden bereits auf der Website geöffnet.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, CS:GO-Items zu erhalten, aber definitiv interessiert sich jeder für die einfachste und schnellste. Und es gibt solche Wege. Abhängig von der Website des Drittanbieters hat jede dieser Methoden ihre eigenen Merkmale zum Erhalten von Skins.

Öffnen von CS:GO-Kisten

Man kann die Kiste mit dem Skin öffnen, nachdem eine bestimmte Aufgabe im Spiel abgeschlossen wurde. Es ist aber auch möglich, CS:GO-Boxen auf speziellen Plattformen einfach und schnell zu öffnen. Beim Öffnen von Kisten kann man verschiedene Arten von Messern, Gewehren, Handschuhen, exklusiven Artikeln und sogar den teuersten Skins erhalten. Man muss sich nur für eine zuverlässige Plattform entscheiden, die eine große Auswahl an Boxen bietet.

Skin-Austausch

Um den gewünschten Skin zu erhalten, kann man die Upgrade-Funktion verwenden. Dieser Dienst wird auch von speziellen Websites angeboten, die versuchen, den Kunden mehr Spielmöglichkeiten zu bieten. Ein Feature dieses Services ist die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Skins gegen neue Artikel auszutauschen. In einem speziellen Bereich, der normalerweise aus zwei Fenstern besteht, muss man den Skin auswählen, den der Interessent tauschen möchte, und den Skin, den er erhalten möchte.

Es sind nur wenige Mausklicks nötig, um den Austauschvorgang abzuschließen. Auch ein Anfänger kann diese Aufgabe bewältigen. Es ist zu berücksichtigen, dass man sowohl Items mit niedrigem als auch mit hohem Wert austauschen kann.

Teilnahme an Turnieren oder Kisten-Schlachten

Da CS:GO eine eSports-Disziplin ist, sind Turniere ein integraler Prozess. Eines der eSports-Teams wurde sogar als Team mit den meisten Kills ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Neben professionellen CS:GO-Turnieren werden jedoch auch verschiedene Turniere organisiert, bei denen kostenlose Skins verteilt werden können. Jeder kann mit seinem Team an solchen Turnieren teilnehmen und bei erfolgreichem Abschluss des Spiels das gewünschte Attribut erhalten.

Eine andere Möglichkeit, Skins zu bekommen, ist die Teilnahme an Kistenschlachten. Solche Kämpfe werden auf speziellen Plattformen organisiert, deren Teilnehmer mehrere Benutzer sein können, und dem Kampf können mehrere Dutzend Boxen hinzugefügt werden. Diese Methode zum Erhalt von Skins ist einfach und erfordert keine besonderen Fähigkeiten.

Skins als Bonus

Der einfachste Weg, Skins zu erhalten, ist die Verwendung eines Bonus. Auf einigen speziellen CS:GO-Websites wurde ein Bonusprogramm entwickelt, nach dem Portalkunden die Möglichkeit haben, einen Bonus in Form des kostenlosen Öffnens einer Box mit einem Skin zu erhalten.

Ein solcher Bonus kann sogar jeden Tag angeboten werden. Um Spielattribute auf diese Weise zu erhalten, muss nichts Besonderes getan werden. Man muss nur die entsprechende Website auswählen, ihr Kunde werden und sein Konto aufladen. Als Belohnung kann der Benutzer kostenlos eine Geschenkbox öffnen.

Heute gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten, Skins zu bekommen, und diese Tatsache kann die Fans des Spiels nur erfreuen. Jeder Interessierte kann verschiedene Methoden gleichzeitig anwenden und so seine Sammlung an CS:GO-Items vergrößern. Skins sind genau das, was zum ständigen Interesse am Spiel beiträgt.

Quelle: XBU