Weitere Details zum NBA 2K23 Gameplay

Fr, 05.08.2022, 13:05 Uhr

2K hat diese Woche die neuesten Gameplay-Verbesserungen in NBA 2K23 enthüllt. Im Fokus standen neue Skill-Moves, Animationen und Spieler-Builds, die für ein authentischeres Erlebnis sorgen sollen.



"Wir legen sehr großen Wert auf das Community-Feedback bei der Entscheidung, wie die nächste Ausgabe von NBA 2K aussehen soll. Und die Gameplay-Innovationen in diesem Jahr spiegeln das wider, was von der Community am meisten gewünscht wurde", so Mike Wang, Gameplay Director bei Visual Concepts. „Von der Fokussierung darauf, wie Spieler den Korb angreifen können, über eine realistischere Verteidigung am Ball bis hin zu einem neuen abgestuften Plakettensystem – alle Features, die wir dieses Jahr im Spiel zum Leben erweckt haben, werden ein authentischeres Spielerlebnis schaffen, das allen Spaß macht."



NBA 2K23 enthält zahlreiche neue Gameplay-Innovationen, um die Intensität bei den Wettkämpfen in allen Facetten zu steigern, darunter:

Würfe: Die wichtigste Änderung in diesem Jahr ist die Einführung von Wurf-Eigenschaften, wodurch jeder Signature-Sprungwurf eigene Wurfwerte hat, die seine Effektivität bestimmen. Es stehen auch fünf neue Wurfanzeigen zur Auswahl, 15 weitere können in den Seasons im Verlauf des kommenden Jahres freigeschaltet werden;

Pro Stick-Verbesserungen: Es gibt neue Gesten-Kombinationen für den Pro Stick, die eine Menge neuer Möglichkeiten für Spielmacher sowohl beim Werfen als auch bei der Ballführung bieten. Auch für das Dunking gibt es neue Befehle, um sicherzustellen, dass die Spieler*innen exakt so dunken können, wie sie es wollen, ohne versehentlich einen unerwarteten Skill-Dunk auszuführen;

Skill-Moves & Adrenalinschübe: Mit den neuen Gesten-Kombinationen haben die Spieler*innen noch mehr Optionen bei der Ballführung und beim Werfen im offensiven Arsenal. Außerdem gibt es als neues Feature das Konzept der Adrenalinschübe, um Overdribbling zu verhindern. Diese Schübe werden jedes Mal verbraucht, wenn ein Hard-Go oder ein explosiver Sprintstart ausgeführt werden, und die Spieler*innen werden während des restlichen Ballbesitzes signifikante Einbußen bemerken, nachdem sie ihre drei zur Verfügung stehenden Schübe verbraucht haben;

Defense: Beim defensiven Gameplay gibt es wichtige Updates, die darauf ausgelegt sind, eine realistischere Defense am Ball und beim Blocken von Würfen sowie bei Steals und Ball-Strips zu erzielen. Dieses Jahr werden die Blocks realistischer und dadurch das Ergebnis vorhersagbarer, wobei die entsprechenden Spieler beim Timing ihrer Blockversuche passende Stopps hinlegen. Es gibt auch eine entscheidende Verbesserung bei der Ballsicherheit für gute Dunker und vieles mehr;

Plaketten: Im brandneuen abgestuften Plaketten-System für Spieler*innen auf PlayStation® 5 (PS5™) und Xbox Series X|S gibt es 16 Plaketten pro Attribut-Kategorie: Acht in Stufe 1 und jeweils vier den Stufen 2 und 3. Die grundlegende Idee dahinter ist, dass die Spieler*innen eine bestimmte Anzahl an Plaketten aus den niedrigeren Stufen ausrüsten müssen, bevor sie die Plaketten der höchsten Stufe einsetzen können;

Takeovers: Die primären und sekundären Takeovers der Vorgänger wurden unverändert übernommen, aber das Team-Takeover wurde komplett neu designt. Team-Takeover funktioniert als kooperatives Team-System, bei dem das gesamte Team sich eine Anzeige teilt. Das neue Design ist um einiges sinnvoller und stellt viel besser dar, was es heißt, im Team das Spiel als eine Einheit zu übernehmen;

KI-Gameplay: Spieler*innen auf PS5 und Xbox Series X|S werden bei der KI verbesserte Ballführung, Pick&Roll-Ausführung, Defensivstrategien und Coaching-Entscheidungen feststellen.

Quelle: 2KSports