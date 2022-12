NBA 2K23 Season 3 winterlich gestartet XBU MrHyde am Mo, 05.12.2022, 14:15 Uhr

Season 3 in NBA 2K23 Season 3 bringt euch jetzt in Winter- und Festtagsstimmung, mit neuen eiskalten Inhalten für Meine KARRIERE und The W. Season 3 beinhaltet auch Musik vom mit dem Grammy Award ausgezeichneten Produzenten Hit-Boy mit Dom Kennedy, außerdem geben Lil Pump und Jovaine ihr 2K Beats-Debüt.



In NBA 2K23 Season 3 präsentiert der All-Star-Guard Trae Young von den Atlanta Hawks seine kaltblütige Herangehensweise, wenn der Winter auf dem Court einzieht und eine Lawine neuer Belohnungen und Inhalte die City (PlayStation 5 and Xbox Series X|S) und das G.O.A.T-Boot (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC) in ein Winter-Wunderland verwandelt, in dem die Spieler:innen die Konkurrenz aufs Glatteis führen können.

Weitere Inhalte:

Meine KARRERE bekommt jetzt eine festliche Version des Nordpols und Festtags-Events, die man in der City und auf dem G.O.A.T-Boot erleben kann, neue frostige Courts und arktisches Artwork, sowie ein besonderes Santa-Outfit als Belohnung bei Level 39 für Spieler:innen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S oder bei Level 40 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Neue Kern-Abzeichen-Muster gibt es exklusiv für Spieler:innen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S, die Level 40 erreichen. Dazu kommen Belohnungen wie Skibrillen, Trae Young 2 “Forever Young” -Schuhe, ein fliegender Teppich als Fahrzeug und noch mehr.

Mein TEAM bietet brandneue Belohnungen, darunter der Free Agent Damian Lillard als Level-1-Belohung einfach nur für das Aufrufen des Season-Menüs, sowie Trae Young als erste Galaxy Opal-Belohnung auf Level 40. Außerdem kehrt zum ersten Mal in 2K23 Beyond Level 40 mit weiteren Agendas und Gelegenheiten zur Verbesserung des Teams zurück. Und Tim Duncan und Julius Erving sind jetzt für alle verfügbar, die den kompletten Trophäenkoffer der Eastern oder Western Conference gesammelt haben, mit 15 weiteren Kernstücken und anderen seltenen Trophy Case-Eventkarten, die in dieser Season verfügbar sind.

The W bekommt erneuerte Herausforderungen, aktualisierte Community-Belohnungen wie die Dream Logo-"Mein TEAM"-Karte und die Vicki Johnson Coach-"Mein TEAM"-Karte. NBA 2K23 setzt die Bereitstellung der 60 WNBA-Spielerinnen-Trikots für die City und das G.O.A.T-Boot in Meine KARRIERE fort. Season 3 bringt die Trikots des Dallas Wings-Star Arike Ogunbowale, der New York Liberty-Spitzenspielerinnen Natasha Howard und Sabrina Ionescu sowie von Elena Delle Donne und Natasha Cloud von den Washington Mystics auf den Court.

2K Beats setzt den Hype fort mit neu hinzugekommener Musik, darunter der neueste Track vom mit dem Grammy Award ausgezeichneten Producer Hit-Boy mit Dom Kennedy und dem 2K Beats-exklusiven Debüt der neuen Tracks von Lil Pump und Jovanie im Spiel. Außerdem bringt die NBA 2K Producer Series neue Beats von den bekannten Produzenten Kosine und JohnG. Spieler:innen können ihren eigenen Text zum Beat aufnehmen, während sie sich durch das Spiel spielen, und ihn in den sozialen Medien teilen..

Quelle: 2KSports