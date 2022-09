NBA 2K23 stellt euch die Stadt vor XBU MrHyde am Do, 08.09.2022, 10:30 Uhr

The City wird für Xbox Series X|S und PlayStation 5 verbessert erscheinen, so dass euch NBA 2K23 auch abseits des Courts mehr Spaß bereiten wird. 2K schreibt dazu:



Die Stadt hat eine Reihe von Veränderungen, eine nahtlose Integration mit dem 'Meine KARRIERE'-Modus und mehr erhalten.



"Die Stadt ist eine unglaublich authentische Möglichkeit, in die Basketballkultur einzutauchen. Indem wir 'Meine KARRIERE' eng mit der Stadt verknüpfen, können die Spieler:innen ihren Weg zur Legende auf dem Court und drüber hinaus auf einzigartige Weise erleben", so Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. "Das Feedback der Community war der Schlüssel zu den neuen Innovationen und wir können es kaum erwarten, dass unsere Fans all das entdecken, was wir dieses Jahr in NBA 2K23 eingeführt haben."



Die Stadt glänzt in diesem Jahr mit zahlreichen neuen Funktionen und Verbesserungen:

Durchquerungszeiten: Aufgrund des Feedbacks der Community ist die Stadt nun etwas kleiner als in NBA 2K22. Außerdem wurden Schnellreise-Stationen hinzugefügt, um schnell durch die Stadt zu kommen.

Individuelle Bezirke: Die komplett überarbeiteten Bezirke sind umgezogen und haben sich in thematische Bereiche verwandelt, die die Essenz der einzelnen Bezirke widerspiegeln;

Der Block und das Theater: Das neue Wettbewerbsmittelpunkt, der Block, befindet sich genau im Zentrum der Stadt, wo die Spieler:innen alle großartigen Inhalte in einem zentralen Knotenpunkt finden können. Das Theater ersetzt die Lagerhäuser und dient als Drehscheibe für sofortige Matchmaking-Spiele. Jeden Freitag werden die vier Events der Playlist gegen vier neue Events getauscht.

Dreamville-Studio: Zum Dreamville-Studio vom Grammy-nominierten Künstler und Produzenten J. Cole erhalten Spieler:innen Zugang, deren 'Mein SPIELER' es geschafft hat, sich im 'Meine KARRIERE'-Modus auf dem Weg zum Erfolg mit J. Cole anzufreunden.

Die Arena: Die Arena schafft als neuer Ort für 'Meine KARRIERE'-Spiele mit ihrem weitläufigen Platz eine ganz besondere Atmosphäre vor dem Spiel. Um sich auf das Spiel vorzubereiten, betreten die Athleten die Arena und zeigen vor den wartenden Medienvertretern, wie gut sie in Form sind. Sie erledigen Quests und andere Dinge und beantworteten nach dem Spiel die Fragen der Journalisten.

Event Center und Jordan Challenge-Gebäude: Das völlig neue Design und Aussehen des Event Centers verleiht einem so wichtigen Gebäude ein ganz neues Flair. Im Jordan Challenge-Gebäude haben die Spieler:innen Zugang zum gleichnamigen neuen Spielmodus.

Auch die Seasons kehren in die Stadt zurück, einschließlich eines neuen Sets von Belohnungen, die alle sechs Wochen verdient werden können. Mit jeder Season können die Spieler:innen wieder ohne zusätzliche Kosten auf neue Inhalte zugreifen und Belohnungen verdienen. Nähere Informationen zu den Inhalten von Season 1 werden zum Start des Spiels bekanntgegeben.

Quelle: 2KSports