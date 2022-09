Basketballspiel NBA 2K23 ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Mo, 12.09.2022, 11:45 Uhr

2K kündigte nun an, dass NBA 2K23 ab sofort weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4, PS5 und PC erhältlich ist. NBA 2K23 bietet euch laut 2K ein authentisches und hyperreales Basketball-Erlebnis mit brandneuen Gameplay-Innovationen und Animationen, der heiß ersehnten Rückkehr der Jordan Challenge, einer mitreißenden Online-Community-Erfahrung und jede Menge mehr.



"Wir haben es uns mit der NBA 2K-Reihe zum Ziel gesetzt, die Basketball-Kultur an vorderster Front mitzuprägen. Dementsprechend können wir es kaum erwarten, dass die Spieler:innen NBA 2K23 hautnah erleben können", so Greg Thomas, President von Visual Concepts. "Mit der Rückkehr der Jordan Challenge fordert NBA 2K23 die Spieler:innen auf, einige der größten Leistungen der Basketball-Geschichte nachzuerleben. Das Spiel ist mit seiner unglaublichen Detailtreue unser realistischstes und authentischstes Erlebnis bisher, das mit unterhaltsamen Neuerungen sowohl langjährige Basketball-Fans als auch Neueinsteiger begeistern wird."



Auch die Seasons kehren in NBA 2K23 mit brandneuen Belohnungen und Herausforderungen zurück. Die erste Season startet mit einzigartigen Erlebnissen in Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W**. Als Stufe-40-Belohnung können die Fans auf PS5 und Xbox Series X|S mit einem Viersitzer-Golfcart herumfahren, auf PS4, Xbox One, PC und Switch mit einem Hoverbike. Dazu gibt es neue Karten und Spielmodi, eine bessere Zugänglichkeit, mehr Anpassungsmöglichkeiten und endlose Aufstellungskombinationen in Mein TEAM.



NBA 2K23 bietet zahlreiche Ergänzungen und Verbesserungen für Neulinge und Basketball-Veteranen gleichermaßen:

Das Spiel der Spiele – Die Spieler:innen treten als ihr Lieblingsteam oder -Star der NBA und WNBA an und können lebensechtes Gameplay wie nie zuvor genießen. Mit hochkarätiger visueller Präsentation, verbesserter Spieler-KI, aktuellen Rostern und historischen Teams bietet NBA 2K23 eine unvergleichlich realistische und umfassende Spielerfahrung. Das Spiel transportiert die Spannung des Publikums, den Nervenkitzel des Wettbewerbs und die endlose Unterhaltung eines der aufregendsten Sportprodukte im Gaming-Bereich.

Michael Jordan kehrt zurück – Die verbesserte Jordan Challenge umfasst 15 legendäre Auftritte aus Jordans phänomenaler Karriere. Zehn Original-Herausforderungen aus NBA 2K11 kehren von Grund auf überarbeitet zurück, dazu gibt es fünf komplett neue Momente. Die Fans können die Zeit zurückdrehen und sich durch die spektakulären Performances spielen, die mit liebevoller Detailtreue präsentiert werden, inklusive der Arenen und Ansager. Dabei können sie Kommentare von NBA-Koryphäen hören, die die Legende damals live erlebt haben.

Auf in die Liga – In Meine KARRIERE lassen die Fans ihre NBA-Träume wahr werden und bahnen sich ihren Weg nach oben. Sie bauen Beziehungen und ihren Ruf auf und überwinden Hindernisse, die selbst die talentiertesten Spieler:innen auf die Probe stellen. Auch abseits des Courts müssen sie ihre Marke bekanntmachen und dafür sorgen, dass ihr Name auf dem Court unvergesslich bleibt.

Teil der Basketball-Community – Die Spieler:innen können sich auf PS5 und Xbox Series X|S in der bisher eindrucksvollsten Version der Stadt vergnügen oder auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC an Bord des G.O.A.T. Boat gehen. Egal, auf welche Reise sie sich mit ihrem Mein SPIELER begeben, sie müssen hart arbeiten, um ihren Ruf aufzubauen und die Courts zu dominieren. In der Gatorade-Trainingsanlage können sie an ihre Grenzen gehen und sich beim Shoppen die angesagteste Ausrüstung der beliebtesten Marken holen, um damit über das ganze Jahr hinweg an Events teilzunehmen.

Das persönliche Dreamteam – In Mein TEAM wird Fantasie zu Wirklichkeit. Die Spieler:innen sammeln und verdienen Karten, um sich ein phänomenales 5er-Team mit Legenden und All-Stars aus jeder beliebigen Ära zusammenzustellen. Dabei entdecken sie spannende Herausforderungen, Turniere und Belohnungen mit neuen Updates in jeder Season.

Bis an die Spitze – PS5- und Xbox Series X|S-Spieler:innen können sich in in Meine NBA** ihre Basketball-Dynastie aufbauen oder in einer hochspannenden Manager-Simulation den Weg der Liga bestimmen. Sie beginnen ihre Reise in verschiedenen Ären und erleben umfassende Kontrollmöglichkeiten und detaillierte Tools, die ihre Entscheidungen und ihren Erfolg unterstützen. Dabei können sie sich eine spezielle Season vornehmen oder die langfristige Entwicklung über mehrere Jahre hinweg im Blick behalten – ob online oder offline.

Quelle: 2KSports