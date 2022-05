VOID Riders landen im ersten DLC von OlliOlli World XBU TNT2808 am Mi, 25.05.2022, 16:45 Uhr

Zwei Erweiterungen sind für OlliOlli World geplant, Nummer 1 steht kurz vor der Veröffentlichung. Die VOID Riders werden ab dem 15. Juni PC und Konsolen wie die Xbox One und Xbox Series X/S unsicher machen. Erstes Gameplay könnt ihr heute in einem Trailer bestaunen.

Extra coole Außerirdische – nämlich Sair’Rah, Khehvyn und Pftangxi – treffen in Radlandia ein, um Skater-Exemplare für den mächtigen Nebulord zu beschaffen. OlliOlli World: VOID Riders bietet Spieler*innen eine fantastische neue Welt voller Herausforderungen und weltraumtauglicher Ausrüstung, um sich auf die Erkundung der Alien-Zone, der sogenannten V.O.I.D., vorzubereiten. Während die Spieler*innen über das verschneite Cloverbrook ziehen, im unheimlichen Sunshine Valley grinden und das sturmzerzauste Burntrock besuchen, spüren sie den Flow.

Auf dem Weg durch Radlandia lernen sie eine neue Traktorstrahl-Mechanik kennen, mit der die Aliens ihre Opfer entführen. Mit der perfekten Landung und einem überirdischen Stil beeindruckt man vielleicht Nebulord und wird zum Lieblings-Skate-Alien! Spieler*innen können in OlliOlli Worlds abgefahrenstem außerirdischen Abenteuer ever die coolsten Gegenden des Alls per Kick-Flip erreichen!

OlliOlli World: VOID Riders wird für 9,99 Euro erhältlich sein.

Die Spieler*innen können auch die OlliOlli World Rad Edition, eine Deluxe-Version des Spiels, für 44,99 Euro erwerben. Die Rad Edition enthält das Basisspiel, OlliOlli World: VOID Riders und die bevorstehende zweite Erweiterung (geplant für Ende 2022) sowie das digitale Deko-Objekt "Alien-Begegnung-Skatedeck".

OlliOlli World ist der dritte und bestbewertete Teil der populären OlliOlli-Reihe des in London angesiedelten Studios Roll7, das für bahnbrechende Spiele wie OlliOlli, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League und NOT A HERO bekannt ist. Roll7 ist ein Studio von Private Division, einem Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, Inc.

Quelle: Private Division