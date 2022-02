Der Launch-Trailer zum Spiel OlliOlli World XBU MrHyde am Mi, 09.02.2022, 11:00 Uhr

OlliOlli World ist jetzt auf Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC über Steam erhältlich. Die Spieler erkunden auf ihrem Weg zur Skateboard-Legende die lebendige und verrückte Welt von Radlandia, die voller charmanter und skurriler Charaktere ist. Hier ist der Launch-Trailer sowie offizielle Stimmen zum neuen Titel für euch.



„OlliOlli World lebt und atmet die Vielfalt, Freiheit und den Spaß, die Skateboarding ausmachen“, so Simon Bennett, Co-Studio Head von Roll7. „Dabei sein und sich ausdrücken – dieser Gedanke ist so eng mit Skateboarding verknüpft, dass wir Radlandia für alle Interessierten so einladend wie möglich gestalten wollten.“



„OlliOlli World kombiniert einen unnachahmlichen Designstil, ein flowbasiertes Gameplay und einen krassen Soundtrack zu einem Liebesbrief an die Skateboard-Kultur“, so Michael Worosz, Executive Vice President und Head of Private Division. „Die Einführung von OlliOlli World stellt einen spannenden Neubeginn für Roll7 dar, das vor Kurzem Mitglied der Private Division-Familie wurde.“

Quelle: Private Division