Launch-Trailer von OlliOlli World: Finding the Flowzone XBU MrHyde am Mo, 07.11.2022, 19:30 Uhr

Private Division und Roll7 haben OlliOlli World: Finding the Flowzone, die zweite und letzte Erweiterung des Skateboard-Action-Jump'n'Runs, in digitaler Form veröffentlicht. OlliOlli World: Finding the Flowzone ist als Einzeltitel, als Teil der Deluxe-Version OlliOlli World Rad Edition oder des Erweiterungspasses erhältlich. Die Rad Edition enthält das Basisspiel OlliOlli World: VOID Riders, OlliOlli World: Finding the Flowzone, und das digitale Dekoobjekt „Alien-Begegnung-Skatedeck“.



Zusammen mit den vereinten Radmosphärischen Drei, also Squid, Licht und Professor Planks, müssen die Spieler*innen den geschäftstüchtigen Frosch B.B. Hopper daran hindern, die sagenumwobene verborgene Himmelsstadt auszubeuten. Beim Überqueren dieser unglaublichen Höhen sammeln sie Kartenteile ein, um den Weg nach Radlantis freizuschalten, der legendären verschollenen Insel, die von den Skatergottheiten selbst erbaut wurde. Die Sturm-Skatergottheit Gail Force bietet neue Windzonen, in denen sie fahren und die krassesten Tricks in der Luft abliefern. Die Spieler*innen sollten sich bereit machen, die abgefahrenste Reise in OlliOlli Worlds finalem Aufstiegsabenteuer anzutreten: Finding the Flowzone!



„Als wir uns an die Arbeit für diese Erweiterung machten, wussten wir, dass wir die Spieler*innen auf ein weiteres bemerkenswertes Abenteuer auf ihrer Quest nach ultimativer Skate-Größe nehmen wollten“, so John Ribbins, Studio Creative Director bei Roll7. „OlliOlli World: Finding the Flowzone nimmt die Spieler*innen mit über die Wolken in eine verschollene mythische Stadt, die sie ständig dazu herausfordert, das Gleichgewicht zu behalten, da sie an nahezu jeder Rampe oder jedem Gelände von mächtigen Winden ergriffen werden.“



„OlliOlli World: Finding the Flowzone ist eine fantastische Erweiterung unseres hochgelobten Skateboarding-Titels, und wir freuen uns darauf zu sehen, welche Spieler*innen mutig genug sind, die extremen Parcours, die brandneuen und irrsinnig schwierigen Strecken durch die Windzone, zu bezwingen“, so Mika Kurosawa, Senior Producer bei Private Division. „Diese Erweiterung ist die perfekte Ergänzung zum Basisspiel – sie bietet viele zusätzliche Anpassungsoptionen zum Freischalten, eine verrückte Riege an Charakteren zum Kennenlernen sowie eine saftige Dosis an Leveln, die die Entwicklung der Spieler*innen als Skateboarder vorantreiben werden.“



Mit Würde in die Luft gehen! Die Spieler*innen machen sich mit brandneuen Anpassungsoptionen bereit für die krasseste Entdeckungsreise aller Zeiten. Wer nach Radlantis rollt, muss schließlich fantastisch aussehen, oder? Sie statten sich mit weiteren typischen OlliOlli-Modeartikeln aus, um jeden Parcours in einem individuellen Style abzuschließen. Aber sie sollten sich auch etwas Warmes anziehen... dort oben soll es sehr windig sein!

Quelle: Private Division