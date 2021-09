Video zeigt Designursprünge von Monster Crown XBU TNT2808 am Di, 28.09.2021, 16:30 Uhr

In einem neuen Video könnt ihr die Entstehung des Monsters Crisa bestaunen. Das und über 1200 weitere könnt ihr in Monster Crown erschaffen und züchten. Das Spiel erscheint am 12. Oktober für den PC, Xbox One und PlayStation 4 sind dann am 02. November dran.

Features:

Schließe einen Pakt mit Monstern, um Schutz zu erhalten, während du ihnen ein Heim gewährst

Züchte und verschmelze über 200 Basismonster, um neue Spezies zu erschaffen

Reise durch Crown Island mit Monstergefährten, um eine dunkle Welt zu erforschen

Treffe eine zentrale Entscheidung, die das Ende und Post-Game beeinflussen

Spiele online, um zu kämpfen oder zu handeln

Quelle: Studio Aurum