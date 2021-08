Monster Crown erscheint im Oktober XBU MrHyde am Fr, 06.08.2021, 11:15 Uhr

Wie der Publisher SOEDESCO und das Studio Aurum jetzt mitteilten, wird ihr neuer Titel Monster Crown am 12. Oktober erscheinen. Das Rollenspiel kommt für Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC sowohl digital als auch in den Handel.

Quelle: Soedesco