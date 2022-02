Monster Crown lässt euch ab sofort Monster zähmen XBU TNT2808 am Di, 22.02.2022, 14:30 Uhr

Ihr wollt ein paar Monster fangen und diese zähmen und kreuzen? Dann schaut euch Monster Crown an, das ab sofort auch auf der PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung steht. Bereits im Oktober 2021 erschien das Spiel schon für den PC und die Switch.

Monsterzähmspiel mit echten Kreuzungen, jetzt auf allen Plattformen verfügbar

Das düstere Monsterzähmungs-RPG wurde zunächst im Juli 2020 als Early Access veröffentlicht und erschien dann am 12. Oktober letzten Jahres auf PC und Nintendo Switch. Seitdem hat das Spiel regelmäßige Inhaltsupdates auf Steam und Nintendo Switch erhalten, die nun auch auf PS4 und Xbox One enthalten sind. Zu diesen großen Updates gehören ein Level-Rebalancing, ein brandneues Basismonster und optimierte Leistungsverbesserungen. Mit Monster Crown kannst du 200 Basismonster kreuzen, um über 1.200 Monster zu erschaffen, was das Spiel zu einem einzigartigen Monsterzähm- und Zuchtspiel macht.

Quelle: SOEDESCO