Monster Crown verschiebt sich für Xbox und PlayStation XBU TNT2808 am Di, 26.10.2021, 16:15 Uhr

Das Monsterzähmungs-RPG mit dem Namen Monster Crown ist zwar schon für PC und Switch erschienen, die am 02. November folgende Version für Xbox One und PlayStation 4 verschiebt sich nun aber. Ein tatsächliches neues Erscheinungsdatum steht noch nicht fest, wir müssen uns wohl also noch gedulden müssen.

Über Monster Crown

Tauche ein in die düstere, grausame Geschichte der Kroneninsel, während du an deinem Vermächtnis als Monsterbändiger arbeitest. Die Insel blickt auf eine Geschichte voller sadistischer Herrscher und heldenhafter Retter zurück. Nun ist die Insel einer neuen Bedrohung ausgesetzt: Eine grausame junge Frau strebt nach der Macht. Es liegt an dir und den Monstern, mit denen du Pakte schließt, die Rückkehr der Tyrannei zu verhindern. Wirst du durch deine Entscheidungen zum Retter? Oder führen sie in den Untergang?

Features

Schließe Pakte mit Monstern – sie schützen dich, wenn du ihnen Zuflucht gewährst.

Züchte und verschmelze über 200 Basismonster und erschaffe deine eigenen Monster-Hybriden.

Erkunde die düstere Welt der Kroneninsel mit deinen verbündeten Monstern.

Triff eine wichtige Entscheidung, die drastische Auswirkungen auf das Spielende und das Gameplay danach hat.

Kämpfe und treibe Handel, online, und schicke deine Hybriden in alle Ecken der Welt.

Quelle: SOEDESCO