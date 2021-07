Ubisoft verschiebt auch Riders Republic XBU TNT2808 am Mo, 19.07.2021, 11:30 Uhr

In einem Blogbeitrag freut sich Ubisoft, in einer bald stattfindenden Beta Spieler in Riders Republic willkommen zu heißen. Schlechte Nachricht: Auch Riders Republic wird, ähnlich wie Rainbow Six Extraction, verschoben.

Auch hier wird als Grund angegeben, dass man das bestmögliche Spiel ausliefern möchte und sich daher ein wenig mehr Zeit nehmen möchte oder muss. Statt ab dem 02. September brettern wir also jetzt ab dem 28. Oktober über verschneite Pisten. Positiver Nebeneffekt: Man will wohl so auch zusätzliche Möglichkeiten bieten, den Titel vorab austesten zu können - Informationen dazu sollen noch folgen.

Quelle: Ubisoft