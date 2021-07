Rainbow Six Extraction auf nächstes Jahr verschoben XBU TNT2808 am Mo, 19.07.2021, 11:15 Uhr

Habt ihr euch auch schon darauf gefreut, ab September in Rainbow Six Extraction kooperativ Missionen zu erledigen? Dann haben wir eine enttäuschende News für euch: Das Spiel wurde von Ubisoft verschoben.

In einem kleinen Blogbeitrag geht man darauf ein, dass man mit Rainbow Six Extraction ein vollwertiges Spiel ausliefern will, das die Art und Weise wie wir kooperative Spiele und wahrnehmen verändern soll. Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, nimmt man sich zusätzliche Zeit.

Neuer angepeilter Termin: Irgendwann im Januar 2022. Im Endeffekt also nur wenige Monate, dennoch eine kleine Enttäuschung, oder nicht?

Quelle: Ubisoft