Spillover-Event in Rainbow Six Extraction verfügbar XBU MrHyde am Mo, 21.02.2022, 16:45 Uhr

Ubisoft gab nun bekannt, dass das erste, nach der Veröffentlichung von Tom Clancy's Rainbow Six Extraction erscheinende Krisen-Event, Spillover, verfügbar ist. Krisen-Events sind umfangreiche, zeitlich begrenzte Ereignisse, bei denen die Spielenden einzigartigen und massiven Bedrohungen in der Eindämmungszone gegenüberstehen.



Während sich die Wucherungskolonien über die Krisengebiete ausbreiten, müssen die Spieler:innen die neuen Kanister mit Auflösungsmittel einsetzen, um Wellen von Feinden anzulocken und die Kolonien der außerirdischen Wucherungen zu vernichten. Um gegen die Horden von Archaeen zu bestehen, ist ein strategischer und defensiver Ansatz essenziell für das Überleben. All diejenigen, die sich während des Events einloggen, haben die Chance, die exklusive neue REACT-Technologie zu erhalten: den Automatikgeschützturm, der automatisch Archaeen anvisiert und angreift.



Neben dem Event Spillover tritt auch Zofia dem R.E.A.C.T.-Team in Extraction bei. Zofia, eine beliebte Rainbow Six Operatorin, ist für ihre hervorragenden Überlebenstechniken bekannt und wird sowohl in Spillover als auch im Hauptspiel ein wichtiger Bestandteil der Rainbow Six Extraction-Riege sein. Indem Zofias Granatwerfer mit zusätzlicher REACT-Verteidigungstechnik ausgestattet wird, können die Chancen auf einen erfolgreichen Einsatz erhöht werden.



Spillover ist das erste von vielen Krisen-Events und Aktualisierungen, die in Rainbow Six Extraction erscheinen werden.

Quelle: Ubisoft