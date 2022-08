Rainbow Six Extraction: Infos zum neuen Eclipse-Krisen-Event XBU MrHyde am Fr, 12.08.2022, 14:00 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass das dritte Krisen-Event von Rainbow Six Extraction ab sofort bis zum 1. September verfügbar ist. Eclipse zwingt Operator teilweise in absolute Dunkelheit, während sie in drei Subzonen gegen eine neue Bedrohung vorgehen müssen. Weitere Details:



enn Operator tiefer in die Karte von Truth or Consequences eintauchen, stoßen sie auf die Quelle der Dunkelheit: das Neoplasma. Diese Bedrohung sendet Impulse aus, die Bewegungen innerhalb eines Radius erkennen können. In jeder Subzone müssen Spieler:innen mithilfe eines stillen Takedowns das Neoplasma schwächen. Wenn Bewegungen erkannt werden, flieht das Neoplasma in die nächste Subzone und für Spieler:innen wird es zunehmend schwieriger, diesem erneut zu begegnen.

​Um von Subzone zu Subzone voranzukommen, müssen die Spieler die Stromversorgung eines Generators wiederherstellen, während sie sich dem Ansturm der Archaeen stellen müssen. Die Krise erreicht ihren Höhepunkt in der dritten Subzone, in der Spieler:innen das Neoplasma endgültig vernichten und sicher zum Evakuierungspunkt gelangen müssen.

​Neben dem Eclipse-Krisen-Event stößt heute auch der Rainbow Six Operator Echo zum REACT-Team. Echo ist für seine Effizienz beim Sammeln von Informationen bekannt und wird sowohl in Eclipse als auch im Hauptspiel eine wertvolle Ergänzung der Rainbow Six Extraction-Teamaufstellung sein. Echos Yokai-Drohne überträgt ein Videobild an ihn und kann Ultraschallimpulse abfeuern, die alle getroffenen Ziele desorientieren.

​Ein neues REACT-Gadget, die Aura-Granate, kann ebenfalls von Spieler:innen freigeschaltet werden. Die Aura-Granate kann mit dem Abschließen der Aufgabe „Führe 50 Tarn-Eliminierungen gegen verschiedene Archaeentypen aus“ freigeschaltet und in jedem Spielmodus abgeschlossen werden. Dieses neue REACT-Gadget kann Archaeen anlocken sowie aus der Ferne gezündet werden, um Feinde zu vernichten oder zu betäuben. Es kann sich auch nach einer gewissen Zeit selbst zerstören.

​Wenn Spieler:innen tiefer in das Eclipse-Event eintauchen, können weitere spannende Inhalte entdeckt werden.

Das neue REACT-Gadget: die Aura-Granate

Der neue Operator Echo

Neue Deko-Objekte

Der neue Neoplasma Gegner

Thematische Talismane, die Spieler:innen behalten können

Zusätzliche XP für den Meilensteinfortschritt

Quelle: Ubisoft