Rainbow Six Extraction ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 14:00 Uhr

Seit gestern ist wieder taktisches Geschick gefragt, denn Tom Clancy's Rainbow Six Extraction ist ab sofort mit Crossplay, Cross-Save und Crossplay-Fortschritten auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, sowie Windows PC im Ubisoft Store verfügbar. Die weiteren Infos von Ubisoft zum Release:



ainbow Six Extraction wird unter der Leitung von Ubisoft Montreal entwickelt und von den Ubisoft-Partnerstudios in Bukarest, Bordeaux und Saguenay unterstützt. Bei dem Spiel handelt es sich um ein taktisches Online-Koop-PVE-Erlebnis für bis zu drei Spieler:innen. Diese wählen beliebte Operator aus dem Rainbow Six-Universum aus, um eine tödliche, mutierte außerirdische Bedrohung zu bekämpfen, einzudämmen und zu eliminieren.



In Rainbow Six Extraction werden sowohl Fans von Rainbow Six Siege als auch Spielende, die auf der Suche nach einem neuen PVE-Koop-Spiel sind, von einer unbekannten außerirdischen Bedrohung, den Archaeen, herausgefordert. Die außerirdischen Parasiten beherrschen die in vier Regionen der USA angesiedelten Eindämmungszonen und schaffen somit ein sich entwickelndes und instabiles Ökosystem innerhalb ihrer Mauern.



Spieler:innen können zwischen 18 Rainbow Six-Operatoren wählen, wovon jeder mit spezialisierten REACT-Technologien, -Waffen und -Gadgets ausgestattet ist sowie Fähigkeiten, die es zu erlernen und zu meistern gilt. Bei jedem Einsatz müssen die Squads die schwere Entscheidung treffen, für größere Belohnungen bis zum Ende durchzuhalten oder sich zurückzuziehen. Scheitert der Rückzug, werden ihre Operator temporär nicht verfügbar sein. Spielerin:innen können sich auf spannende und herausfordernde, sowie riskante Missionen gefasst machen.



Die Standard-Edition ist ab sofort erhältlich. Diese beinhaltet kostenlose Post-Launch-Inhalte, ein umfangreiches Fortschrittsystem für Technologien und Fähigkeiten, vier unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, über 90 Waffen und Gadgets, 12 dynamische Karten, 13 Missionstypen, unvorhersehbare Gegnermutationen und mehr. Spieler:innen von Rainbow Six Extraction können sich auf viele weitere kostenlose und spielverändernde Post-Lauch-Inhalte gefasst machen sowie einen Endgame-Modus, welcher ab Veröffentlichung verfügbar ist. Die Deluxe-Edition ist ebenfalls ab sofort erhältlich und bietet alle Inhalte der Standard-Edition sowie drei Bonuspakete.



Um für alle Spieler:innen einen reibungslosen Start zu gewährleisten, wird das Buddy Pass-Programm von Rainbow Six Extraction erst kurz nach Veröffentlichung eingeführt. Besitzer:innen des Spiels können zu einem späteren Zeitpunkt zwei Freunde einladen und mit diesen bis zu 14 Tage lang und im Koop von jeder Plattform aus spielen, selbst wenn diese nicht das Spiel besitzen.

Quelle: Ubisoft