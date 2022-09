Riders Republic Season 4: Freestyler ist verfügbar XBU MrHyde am Fr, 16.09.2022, 14:15 Uhr

Ubisoft gab nun bekannt, dass Riders Republic Season 4: Freestyler für alle Spieler verfügbar ist. Sie können sich in der Area 52, der speziellen BMX-Zone, umsehen und eine kostenlose Einführung in die BMX-Karriere auszuprobieren. Die BMX-Karriere kann im Rahmen des Year Passes für den sofortigen Zugang oder als eigenständiges Add-on ab dem 21. September auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store erworben werden.



Offizielle Infos:



Die neue Season bietet Spieler:innen das lang erwartete BMX-Sport-Add-on. Bei BMX dreht sich alles um Freestyle und die Bikes sind Trickmaschinen, die den Athleten eine breite Palette von Moves bieten, um sich auszudrücken.Spieler:innen werden die Kreativität des Underground-Streetstyles in der Stadt ausleben und über unbefestigte Pfade fliegen. Der BMX-Sport enthält einen ausgewiesenen Karrieremodus und Events sowie die brandneue BMX-Zone, Area 52, die sich im Herzen des Canyonlands befindet. Diese ehemals als geheim eingestufte Militärzone, die mit riesigen Satellitenschüsseln und verlassenen Lagerhäusern übersät ist, wurde von Athleten übernommen und wird neue Events beherbergen, die mit Geheimnissen rund um Aliens gespickt sind.Die Erweiterung um BMX bringt auch neue Gameplay-Funktionen mit sich: Grind, für alle die auf Rails stehen, Tricks und Gap Transfer, und Halfpipe, für Freunde von Tempo und Höhenunterschieden. Dieses neue Sport-Add-on lässt Spieler:innen 3 Disziplinen erleben: Straße, Park und Schotterpiste.

​Diese Saison wird auch den Startschuss für die lang erwartete Partnerschaft mit Vans geben. Zusätzlich bieten neue Sponsoren wie Cult, Odyssey, We The People, Flybikes und SubRosa, um nur einige zu nennen, eine Menge neuer Anpassungsmöglichkeiten und Ausrüstungskombinationen.

​Die berühmten Vans Waffle Cup- und RedBull Uncontained-Events werden die Spieler auf die Probe stellen und ihre Lenkerfähigkeiten herausfordern. Die Spieler können weitere Überraschungsevents entlang der Piste erwarten, mit fünf neuen Fun-Sets.

Quelle: Ubisoft