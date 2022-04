Riders Republic Saison 2: Showdown verfügbar XBU MrHyde am Mi, 27.04.2022, 17:05 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass die zweite Saison von Riders Republic, Showdown, ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store verfügbar ist.

​

​Zur Feier der brandneuen Saison können die Spieler die neue Showdown-Arena mit ihrem eigenen Mehrspielermodus entdecken. Sie enthält ein packendes 6v6, bei dem zwei Teams darum kämpfen, so viele Blitze wie möglich zu sammeln. Dabei können sie neue Spielzeuge freischalten, die einen komplett neuen Spielstil ermöglichen.



Die Spieler können sich in neuen Massenstartrennen messen und spezielle Outfits, Session-Markers und den brandneuen Manual-Modus entdecken, um stilvoll auf nur einem Rad zu rasen. Außerdem können sie eine spielinterne Freundesliste erstellen und mit dem neuen Clan-Feature ihre eigene Community aufbauen.

​

​Diese Saison führt auch einen neuen Saisonfortschritt mit sieben wöchentlichen Spotlights ein, in denen alle Spieler exklusive Belohnungen freischalten und an Live-Aktivitäten und -Events teilnehmen können, wie dem Rabbids Takeover-Event ab dem 18. Mai.

Quelle: Ubisoft