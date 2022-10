Riders Republic startet zweite Hälfte von Season 4 XBU MrHyde am Fr, 28.10.2022, 10:30 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass die zweite Hälfte der vierten Season von Riders Republic auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, Ubisoft Connect, dem Epic Games Store, Luna, Ubisoft Store und Ubisoft+ startet.

​Nach der Veröffentlichung von Season 4: Freestylin, die das lang erwartete BMX-Add-on enthielt, erhält Riders Republic ab dem 26. Oktober ein Update der laufenden Season. Dieses wird in den nächsten 6 Wochen neue wöchentliche Themen bieten. Jede Woche wird mit neuen Animationen, Events, Spielzeugen und Anpassungen gespickt sein... Der zweite Teil von Season 4 verspricht, voller Überraschungen für Athlet:innen zu sein!

Halloween und die Zombie Invasion (26.10 bis 02.11)



In dieser Woche werden Spieler:innen den Zusammenhang zwischen den geheimnisvollen Ereignissen und Geheimnissen, die seit dem Erscheinen von AREA 52 entdeckt wurden, herausfinden. Die Welt wird von einer mysteriösen Macht bedroht werden und um sie zu besiegen, werden Spieler:innen die Showdown-Spielzeuge einsetzen können. In den nächsten 7 Tagen wird man in eine Atmosphäre eintauchen, die dem besten Halloween würdig ist, mit einer Arena, die für diesen Anlass angepasst wurde. Einen Vorgeschmack auf diese Atmosphäre können Spieler:innen im brandneuen Halloween-Trailer bekommen.

Neues Spielzeug: Die Snowskates (02.11 bis 09.11)



In dieser Woche haben Athlet:innen die Gelegenheit, ein brandneues Spielzeug zu entdecken und zu schätzen: die Snowskates. Es kann ein brandneues Freestyle-Erlebnis auf den Straßen und in den Parks von Mammoth Mountain erlebt oder neue Orte zum Wegfetzen in der offenen Welt gefunden werden. Zudem können sich Spieler:innen ab neuen Tricks und speziellen Playlists erfreuen. Der Snowskate wird in dieser Woche für jeden kostenlos zum Ausprobieren zur Verfügung stehen und auch danach noch im Spiel verfügbar sein. Der Snowskate wird für Besitzer:innen des Year 1 Pass eine Woche vor dem Start von Season 4 Update 2 verfügbar sein.

Cops‘ vs City-Freestyler (09.11 bis 16.11)



Für BMX-Athlet:innen gibt es in der dritten Woche eine neue Herausforderung: die Freestyler-Herausforderung. Erwartet werden können verrückte Verfolgungsjagden zwischen Cops und Athlet:innen mit speziellen Anpassungen, die im Shop erhältlich sind. Spieler:innen werden dank der "Großstadt-Dschungel"-Playlist, die kostenlos für alle verfügbar ist, in eine urbane Atmosphäre eintauchen.

Eine Geburtstagsfeier für Riders Republic (16.11 bis 23.11)



Während der vierten Woche passiert etwas Besonderes, denn Spieler:innen feiern den ersten Jahrestag von Riders Republic. Zu diesem Anlass werden brandneue Herausforderungen und kollisionsfreie Massenrennen entdeckt werden können. Da kein Geburtstag ohne Geschenke kommt, haben Athlet:innen Zugang zu exklusiven Belohnungen wie Burger Boxes und Geburtstagsjacken. Diese Woche wird auch eine Gelegenheit sein, sich an die guten alten Zeiten zu erinnern, indem die Lieblingsoutfits aus dem ersten Jahr in den Shop zurückkehren.

BMXTRA – Southern Dirt (23.11 bis 30.11)



In dieser Woche werden Spieler:innen in eine trockene und dürre Atmosphäre versetzt. Athlet:innen werden in die südliche Wüste transportiert werden, um zu konkurrieren oder BMX in neuen Orten zu genießen. Eine gute Möglichkeit, die BMX-Dirt[AM1] -Disziplin in den Vordergrund zu stellen. All dies wird von einer BMX-Freestyle-Playlist und einer südlichen Cowboyhut-Belohnung begleitet.

Tolle Schneelandschaften (30.11 bis 07.12)



Der Winter kehrt zurück; es wird Zeit, es ein wenig eisig werden zu lassen, denn Spieler:innen werden mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert. In dieser müssen ihre Fähigkeiten im Schnee bewiesen werden, mit einem neuen eisbasierten Rennen, das für jeden verfügbar ist. Spieler:innen können ihre besten Tricks zeigen, coole neue Hoodies freischalten, mit denen sie in den Snowparks angeben können, oder die "Immer noch da"-Anpassungselemente kaufen, die im Shop erhältlich sein werden.

Abstecher in die Vergangenheit (07.12 bis 14.12)



Diese Woche wird einen Hauch von Nostalgie nach Riders Republic getragen. Zurück in die Zeit zu gehen, mit old-school BMX und einem old-school BMX Vibe, ist ein Weg, die BMX-Kultur zu feiern und tiefer in sie einzutauchen. In dieser Woche werden Belohnungen und der Shop mit old-school BMX-Anpassungen aufgewartet, die man im Laufe der Season sammeln kann, während man dank der neuen BMX-Freestyle-Playlist in eine old-school Atmosphäre eintaucht. Bei dieser Gelegenheit werden auch brandneue Gegenstände im Shop erhältlich sein.

Quelle: Ubisoft