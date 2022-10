The Quarry führt Charakter-Outfits aus den 50er Jahren ein XBU MrHyde am Mi, 26.10.2022, 09:10 Uhr

2K und Supermassive Games haben ein neues DLC-Paket für The Quarry angekündigt, in dem die Charaktere rechtzeitig zu Halloween in neue Outfits im Stil des 50er-Jahre-Horrors schlüpfen. Ein neuer Trailer und ein neues Plakat im Stil der 1950er-Gruselfilme bieten eine Vorschau auf diesen klassischen Horrorstil.





Wer das Spiel zum ersten Mal spielen oder noch einmal erleben möchte, hat ab sofort bis zum 1. November 2022 um 18:00 Uhr MEZ die Möglichkeit, sich diese neuen Outfits kostenlos zu sichern. Danach wird das Charakter-Outfit-DLC-Paket "50er Jahre" einzeln zum Preis von 4,99 € erhältlich sein.

Quelle: 2K