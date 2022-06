Heute Abend steht Horror auf dem Plan - mit The Quarry XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 18:15 Uhr

The Quarry bietet euch Teen-Horror in Reinkultur - klar, schließlich steckt Supermassive Games hinter dem Titel. Die sind bekannt durch Until Dawn, das noch exklusiv für PlayStation erschien. Nun aber können auch PC- und Xbox One- sowie Xbox Series X/S-Spieler mitmischen, und zwar ab sofort!

The Quarry begleitet eine Gruppe von neun Teenagern, die als Betreuer*innen am letzten Tag des Sommercamps von Hackett's Quarry gestrandet sind. Mit einer Besetzung aus Hollywood-Stars und Horror-Legenden, darunter David Arquette ("Scream"), Ariel Winter ("Modern Family"), Justice Smith ("Jurassic World"), Brenda Song ("Dollface"), Lance Henriksen ("Aliens"), Lin Shaye ("Insidious"), Ted Raimi ("Creepshow") und vielen weiteren können die Spieler*innen in die Rolle jedes der neun Charaktere schlüpfen und durch ihre Entscheidungen eine fesselnde filmische Story aus einem verworrenen Netz von Möglichkeiten schaffen. Dabei kann jede*r zum Star der Show werden - oder sterben, bevor der neue Tag anbricht.

"Es ist fast sieben Jahre her, dass wir unser letztes Teen-Horror-Game veröffentlicht haben. Nun bringen wir mit The Quarry das interaktive Geschichtenerzählen weiter voran und nutzen die zwischenzeitlichen Technologiesprünge voll aus", kommentiert Will Byles, Director bei Supermassive Games. "The Quarry zeigt uns, welche Entscheidungen wir treffen würden, wenn wir mit dem Undenkbaren und Unvorstellbaren konfrontiert werden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Geschichten daraus entstehen!"

"Das Team von Supermassive Games hat die Messlatte für das Genre der interaktiven Erzählung erneut höher gelegt", konstatiert David Ismailer, President von 2K. "Die Zusammenarbeit war fantastisch und in Verbindung mit der unglaublichen Besetzung und extrem spannenden Geschichte können wir den Fans eine der nervenaufreibendsten Teenie-Horror-Achterbahnfahrten des Sommers bieten."

Zusätzlich zum heutigen Verkaufsstart von The Quarry ist ab sofort eine kostenlose Testversion des Spiels auf allen Plattformen verfügbar. Die Testversion enthält den Prolog von The Quarry, der das Setting für die erschütternden Ereignisse im Spiel bildet und den Spieler*innen einen Vorgeschmack auf das weitere Spielgeschehen gibt.

The Quarry bietet zahlreiche fesselnde Features:

Schicksalhafte Entscheidungen. Nachsehen, was sich hinter der Falltür befindet? Den Schreien auf die Spur gehen, die aus dem Wald widerhallen? Freund*innen retten oder um das eigene Leben rennen? Jede noch so kleine Entscheidung formt die Story und bestimmt, wer überlebt und sie erzählen kann.

Modernste Face-Capture- und filmische Lichttechnik in Verbindung mit der unglaublichen Darstellung erstklassiger Hollywood-Schauspieler*innen erwecken den Horror von Hackett’s Quarry in einer adrenalingeladenen cineastischen Achterbahnfahrt zum Leben. Die Furcht mit Freunden fühlen. Spieler*innen können ihr Schicksal online in die Hände von bis zu 15 Freund*innen legen, wobei eingeladene Spieler*innen zuschauen und bei wichtigen Entscheidungen wählen können, sodass die Story gemeinsam geschrieben wird! Zudem kann mit anderen in einer Partyhorror-Couch-Koop gespielt werden, bei der jede*r einen Charakter wählt und dessen Aktionen steuert.

The Quarry ist in zwei Varianten erhältlich:

Die The Quarry: Standard Edition ist zum Preis von €59,99**sowohl in physischer als auch in digitaler Form für PlayStation 4, Xbox One und digital für Windows PC über Steam erhältlich. Diese Version enthält das komplette Spiel. Für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist The Quarry zum Preis von €69,99 in physischer und digitaler Form verfügbar und für die Konsolen der nächsten Generation optimiert.

Die The Quarry: Deluxe Edition ist ausschließlich digital zum Preis von €69,99 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC über Steam und zum Preis von €79,99 ebenfalls nur in digitaler Form für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Die Edition enthält das komplette Spiel***, die Option "Blutbad Filmmodus", sofortigen Zugriff auf das Todes-Rücklauf-System, das Horror-Grafikfilter-Paket und 80er Jahre Charakter-Outfits (automatische Verfügbarkeit im Spiel spätestens ab dem 08.07.2022). Im Detail:

Blutbad-Filmmodus. Die Spieler*innen können einfach die Wiedergabe starten, sich zurücklehnen und die grausamste Splatter-Version von The Quarry genießen. Jede Menge Tod, abgetrennte Gliedmaßen und Eimer voller Blut erwarten die Fans von echtem Splatterpunk in dieser brutalen Version des Filmmodus.

Quelle: 2K