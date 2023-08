The Lords of the Fallen wird mit 60 fps ausgeliefert XBU ringdrossel am Di, 01.08.2023, 09:45 Uhr

Wie die Entwickler auf "X" mitteilen, wird das kommende Action-Rollenspiel The Lords of the Fallen auf der Xbox Series mit 60 fps laufen. Weitere Details zur Auflösung wurden allerdings noch nicht genannt. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Quelle: CI Games