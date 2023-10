Lords of the Fallen zeigt mehr vom Spiel XBU MrHyde am Mi, 04.10.2023, 15:00 Uhr

HEXWORKS veröffentlichte einen achtminütigen Trailer zu Lords of the Fallen, in dem die Welten von Umbral und Axiom und die Schrecken, welche sie beherbergen, gezeigt werden. Lords of the Fallen erscheint am Freitag, den 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und stellt einen kompletten Reboot des Franchise dar.



Spieler schlüpfen in Lords of the Fallen in die Rolle eines „Dark Crusaders“ und kämpfen sich durch die Welt der Lebenden als auch die Welt der Toten, um die Wiederauferstehung des mächtigen Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können sie aus sieben verschiedenen Klassen wählen und mithilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um Rätsel zu lösen, mächtige Gegner zu besiegen und ihr Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: CI Games