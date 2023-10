Lords of the Fallen ist erhältlich XBU MrHyde am Mo, 16.10.2023, 11:15 Uhr

HEXWORKS haben am vergangenen Wochenende das Action-RPG Lords of the Fallen für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Spieler schlagen sich als einer der „Dark Crusader“ durch die Lande von Mournstead und müssen all ihr Können aufbringen, um die Wiederauferstehung des Dämonenkönigs Adyr zu verhindern.



Lords of the Fallen nutzt die Zwei-Reiche-Mechanik, um es den Spielern zu ermöglichen, nahtlos von Axiom, der Welt der Lebenden, nach Umbral, der Welt der Toten, zu reisen. Als Dark Crusader, ein dunkler Kreuzritter der Kirche von Orius, müssen sich die Spieler dämonischen Horden und bestialischen Bossen in beiden Welten stellen. Dabei machen sie sich die Kräfte der Umbral Lampe zu Nutze: ein Gegenstand, der die Fähigkeit verleiht, Welten zu transzendieren, die Seelen gefällter Feinde endgültig zu besiegen und sogar die Umwelt selbst zu manipulieren. Die Lampe bietet ihrem Träger auch eine zweite Chance im Kampf: sterben Spieler im Land der Lebenden, erstehen sie in Umbral wieder auf – doch Umbral wird immer gefährlicher, je länger sie bleiben.



„Wir sind begeistert, dass Lords of the Fallen endlich auf den Markt kommt“, sagt Saul Gascon, Head of Studio bei HEXWORKS. „Die Reise aller Lampenträger und ihr episches Abenteuer, den Dämonengott Adyr zu besiegen, beginnt! Dies ist der Höhepunkt von fast vier Jahren Leidenschaft, harter Arbeit und Entschlossenheit, in denen jeder Einzelne bei HEXWORKS und CI Games aus allen Ecken der Welt zusammengekommen ist, um eine wahrhaft grenzüberschreitende Ergänzung des Action-RPG-Genres zu liefern. Wir könnten uns nicht mehr freuen, wenn ihr in unser immersives Universum eintaucht. In light, we walk!“

Quelle: CI Games