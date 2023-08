Spieldauer von The Lords of the Fallen enthüllt XBU ringdrossel am Fr, 11.08.2023, 10:45 Uhr

Das kommende Action-RPG The Lords of the Fallen befindet sich bei CI Games und Hexworks in Entwicklung. Der Titel wird bei sehr effizienten Spielern eine Durchspielzeit von 25 Stunden haben. Allerdings werden unerfahrene Spieler dagegen laut Studioleiter Saul Gascon eher 30 Stunden benötigen, um das Spiel zu beenden.

Darüber hinaus wird es einen New Game Plus-Modus geben, der die Nutzer zum erneuten Durchzocken motivieren soll.

Quelle: CI Games