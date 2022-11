The Football Festival findet in eFootball 2023 statt XBU MrHyde am Do, 17.11.2022, 14:45 Uhr

Konami gibt heute bekannt, dass eFootball 2023 in die "Season 2" übergeht und eine Reihe von Events und Kampagnen rund um das Thema "The Football Festival" stattfinden werden, von denen einige bereits heute begonnen haben.



Dazu gehören 40 Nationalmannschaften, die jetzt für eine begrenzte Zeit im Offline-Modus "Probespiel" ausgewählt werden können, zusätzlich sind "National Team Packs" im Online-Modus "Dreamteam" für Japan, Brasilien, Argentinien und Frankreich verfügbar.



Außerdem wird es "The International Cup Experience" geben, ein KI-Turnier-Event, bei dem die Benutzer als eine von 46 möglichen Nationalmannschaften spielen können, sowie die Fortsetzung des "eFootball International Cup", dem länderbasierten Herausforderungs-Event mit einem Gesamtpreispool von 1 Milliarde eFootball-Münzen.

Quelle: Konami Digital Entertainment