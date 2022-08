eFootball-Serie arbeitet weiter mit FC Arsenal zusammen XBU MrHyde am Do, 18.08.2022, 15:30 Uhr

Konami Digital Entertainment B.V. hat heute eine Verlängerung der Partnerschaft mit dem Arsenal Football Club bekannt gegeben. Damit geht die Vereinbarung, die im Juli 2017 startete nun in eine langjährige Partnerschaft, beginnend mit der Saison 2022-23, über.



Diese Verlängerung bedeutet ein Auftreten Arsenals als einer der Kernclubs in KONAMIs Titelserie eFootball™. KONAMI bleibt der offizielle Fußball-Videospiel-Partner von Arsenal. Die Trikots des Clubs und das Emirates Stadion werden Teil von eFootball™, das Team wird mithilfe von 3D-Scans für den ultimativen Übergang von echtem Leben zu virtuellem Auftritt sorgen.



Die KONAMI und eFootball™ Logos werden auf den Kopfstützen der Sitze sowohl auf Heim- als auch Gastseite der Team-Unterstände des Emirates Stadions zu finden sein. Außerdem wird Arsenal weiterhin an E-Sport Spielen wie den eFootball™ Championship Pro teilnehmen.



Naoki Morita, Präsident von Konami Digital Entertainment B.V.’s Europa, kommentierte:

„Es ist sehr spannend, die Verlängerung einer so erfolgreichen Partnerschaft anzukündigen. Arsenal ist ein großartiger Verein und war in den letzten Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Partnerschaftsprogramms. Die Sicherung einer langfristigen Zukunft, die eine Vielzahl von Werbe-, Image- und E-Sport-Rechten und -Aktivierungen umfasst, ist fantastisch für KONAMI und für die eFootball™-Serie, die weiter wächst und wir streben danach, den Fußball zu befreien.“



Arsenals Chief Commercial Officer, Juliet Slot, sagte:

„Konamis eFootball™ bietet ein einzigartiges Fußballerlebnis. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft zu erweitern und unseren Fans die Möglichkeit zu geben, in ein authentisches Arsenal-Erlebnis einzutauchen. Arsenal und Konami streben beide danach, bei der Fanbindung eine Vorreiterrolle einzunehmen. Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit zu stärken und unsere Partnerschaft auf eine neue Ebene zu heben, indem wir auf unseren gemeinsamen Werten aufbauen und unseren Fans weitere großartige Möglichkeiten bieten, sich mit ihrem Verein zu verbinden.“

Quelle: Konami Digital Entertainment