600 Millionen Downloads der Mobile-Version von eFootball 2023
Mo, 06.03.2023, 14:45 Uhr

Konami Digital Entertainment gab bekannt, dass zur Feier von weltweit mehr als 600 Millionen Downloads der Mobile-Version von eFootball 2023 unterschiedliche Kampagnen und Events für die Konsolen- und die Mobile-Version von eFootball 2023 abgehalten werden.



Das neue Kartenthema "Show Time" wurde heute hinzugefügt, um die Erfolge der aktiven Spieler zu würdigen. Alle Spieler, die sich während dieser Zeit einloggen, erhalten "Show Time" Neymar Jr. Darüber hinaus können Spieler, die sich täglich einloggen, bis zu 280 eFootball-Münzen erhalten. Diese ermöglichen es, neue Spieler im Ingame-Shop zu erwerben.



Bis zum 28. März sind pro Tag 10 eFootball-Münzen erhältlich. Diese Belohnungen können von den Spielern eingesetzt werden, um an unterschiedlichen Ingame-Events teilzunehmen und ihre Spieler zu trainieren, um ihren eigenen Dreamteam-Kader zu verbessern.



Tore mit Neymar Jr. oder Lionel Messi erzielen und spezielle Belohnung erhalten

Wenn Spieler ein Tor mit Neymar Jr. oder Lionel Messi während des Zeitraums des Events erzielen, erhalten sie eFootball-Münzen, Spielpunkte und 10.000 Exp.

Neymar Jr: 2. bis 16. März (voraussichtlich)

Lionel Messi: 16. bis 30. März (voraussichtlich)

Zeitlich limitierte Münzen-Angebote

Angebote der eFootball-Münzen sind ab sofort verfügbar. Um die Spieler beim Aufbau ihres Dreamteams zu unterstützen, können eFootball-Münzen zu reduzierten Preisen gekauft werden.



Besondere Fähigkeiten in "Show Time"

Zwischen dem 2. und dem 9. März wird das Kartenthema “Show Time” ‘Phenomenal Finishing’ ersetzen. Spieler können so auch aus unvorteilhaften Positionen mit Stärke und Präzision schießen. Weitere Fähigkeiten wie ‘Fortress’, ‘Momentum Dribbling’ und ‘Game-changing Pass’ werden zukünftig ebenfalls in Show Time verfügbar sein.

Quelle: Konami Digital Entertainment