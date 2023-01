Diese Klubs nehmen an der eFootball Championship Pro 2023 teil XBU MrHyde am Do, 26.01.2023, 17:30 Uhr

KONAMI verkündet, dass die eFootball Championship Pro im Jahr 2023 mit einer neuen Liste von Klubs zurückkehren wird. Diese Vereine gehören zur absoluten Weltspitze des Fußballs und werden sich einen spannenden Wettkampf liefern.



Die acht verkündeten Vereine: Die 2023er-Edition des Wettbewerbs freut sich auf das Comeback von: FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal FC, AS Rom sowie die Gewinner von 2022 – AS Monaco.



Diese sechs Mannschaften werden durch zwei weitere Klubs ergänzt, die zugleich die neuesten Partnerklubs von KONAMI, aber auch Stadtrivalen sind: AC Mailand und FC Internationale Mailand.



Rückkehr zum Offline-Modus

Zum ersten Mal seit drei Jahren wird 2023 wieder ein Offline-Event der eFootball Championship Pro ausgetragen. Alle Spiele finden vor Ort in Barcelona, Spanien, statt.



Anders als bei der Ausgabe 2022 werden die Spieltage über vier Monate ausgetragen. Dadurch entsteht ein sich stärker weiterentwickelndes Ligasystem, das abschließend gewohnt in die K.O.-Phase übergeht und dort den Gewinner ermittelt.



Zu diesen Daten werden die Spieltage ausgetragen:



Reguläre Saison

Spieltag 1: 11. Februar 2023

Spieltag 2: 04. März 2023

Spieltag 3: 18. März 2023

Spieltag 4: 08. April 2023

Spieltag 5: 22. April 2023

Spieltag 6: 13. Mai 2023

Spieltag 7: 27. Mai 2023

Knockout Stage: 24. Juni 2023

Quelle: Konami Digital Entertainment