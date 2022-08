The Callisto Protocol: Neuer Gegner angeteasert XBU ringdrossel am Di, 02.08.2022, 10:00 Uhr

Das Survival-Horrorgame The Callisto Protocol befindet sich bei den Striking Distance Studios in der Mache. Die Entwickler haben nun ein neues Bild zum kommenden Gegner "The Blind" veröffentlicht.

Quelle: KRAFTON