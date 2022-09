The Callisto Protocol zeigt Trailer zum Black Iron Prison XBU MrHyde am Fr, 30.09.2022, 17:15 Uhr

Striking Distance Studios und KRAFTON zeigen heute einen neuen Trailer, der einen kleinen Einblick in den Hauptschauplatz von The Callisto Protocol gibt: Das Black Iron Prison, ein Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond Callisto, in dem etwas furchtbar schiefgelaufen ist.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: KRAFTON