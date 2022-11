The Callisto Protocol zeigt sich im Launch-Trailer XBU MrHyde am Sa, 19.11.2022, 14:00 Uhr

Striking Distance Studios veröffentlicht den Launch-Trailer für The Callisto Protocol, ein neues Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel, das am 2. Dezember 2022 für PC und Konsolen erscheint. Der Trailer zeigt Auftritte von Transformers-Star Josh Duhamel als Jacob Lee, The Boys-Star Karen Fukuhara als Dani Nakamura und Sam Witwer als Leon Ferris.



Im Trailer ist der neue Song von Kings Elliot "Lost Again" zu hören, der exklusiv für The Callisto Protocol geschrieben wurde. The Callisto Protocol spielt auf Jupiters totem Mond Callisto im Jahr 2302 und fordert die Spieler*innen heraus, sich den Schrecken des Black Iron Prison zu stellen und die dunklen Geheimnisse der United Jupiter Company aufzudecken, nachdem ein mysteriöser Ausbruch Callisto ins Chaos stürzt.

Quelle: KRAFTON