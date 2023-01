New Game Plus ist jetzt Teil von The Callisto Protocol XBU ringdrossel am Mo, 23.01.2023, 10:00 Uhr

Das Horror-Game The Callisto Protocol hat jetzt einen New Game + Modus spendiert bekommen. Darüber hinaus enthält das neue Update zahlreichen Fehlerverbesserungen. Weitere Details findet ihr in den offiziellen Patch Notes.

Quelle: KRAFTON