The Callisto Protocol erhält das 5.01 Update

Mit dem neuesten Update der Version 5.01 führen die Striking Distance Studios neuer Features in das Sci-Fi-Horrospiel The Callisto Protocol ein. Darunter die Option die Zwischensequenzen zu überspringen. Darunter ein noch gewalttätigerer Modus namens "Dismemberment Mode". Mit diesem wird das Töten der Feinde mit diversen Waffen vereinfacht.

We're thankful for all of the feedback our community has shared with us!



Starting today, with Update 5.01, you can skip cutscenes, improving replayability and making speed-runs even faster. We're also introducing Dismemberment Mode with Update 5.01! pic.twitter.com/kUJ0mhH6X6