Technische Preview von Halo Infinite schon am Wochenende? XBU TNT2808 am Mo, 26.07.2021, 12:00 Uhr

Bevor Halo Infinite Ende des Jahres für die Xbox-Konsolen und den PC erscheint, sollen die Spieler vorab Zugang zum Multiplayer bekommen - vorrangig um Fehler zu finden und den Entwicklern beim Balancing zu helfen. Diese vorzeitigen Zugänge laufen über das Halo Insider-Programm und nennen sich Flights - im Grunde handelt es sich um technische Previews.

Ende letzter Woche erschien ein neuer Inside Infinite, der auf die Flights genauer eingeht und auch die Ziele erklärt. Würden wir euch das alles in einer News zusammenfassen, würden wir hier aber den Rahmen sprengen. Eine wichtige Erkenntnis teilen wir aber mit euch: Die ersten Flights könnten schon an diesem Wochenende starten!

Man will vorab noch einige Dinge klären, gibt aber eben jene Aussicht auf das Wochenende. Darin stehen vor allem aber die Bots im Vordergrund - die sind nämlich ganz neu in Halo Infinite und sollen vor allem Einsteiger motivieren, auch im Multiplayer einzusteigen. In der ersten technischen Preview sollen schon hunderttausende Halo Insider eingeladen werden, bei späteren Flights sollen immer mehr Spieler hinzukommen. Vorab will man übrigens einen Stream veranstalten, um die jeweiligen Inhalte des Flights näher vorzustellen.

Ihr wollt auch an den Flights teilnehmen und eventuell schon am kommenden Wochenende in Halo Infinite reinschnuppern - wenn auch nur gegen Bots? Dann schaut mal in unsere Anleitung rein: So könnt ihr den Halo Infinite Multiplayer vorab spielen.

Quelle: 343 Industries