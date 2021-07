So könnt ihr den Halo Infinite Multiplayer vorab spielen XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 13:00 Uhr

Der Release von Halo Infinite ist noch ein paar Monate entfernt, ihr wollt aber trotzdem schon vorher einen Blick in den Multiplayer werfen? Kein Problem - wenn ihr die richtigen Schritte vorher durchgeht. Wir zeigen euch, wie ihr euer Profil fit für die kommenden Halo Insider Flights macht.

Halo Insider? Das kann jeder werden. Warum? Na, um vorab in sogenannten Flights Neuerungen austesten und den Entwicklern bei der Beseitigung von Bugs oder Balancingproblemen helfen zu können. Und in eben solchen Flights werden wir vorab einen Blick auf den Multiplayer von Halo Infinite werfen können.

Wie geht ihr jetzt also vor?

Ihr müsst euch als Halo Insider registrieren! Stellt sicher, dass die E-Mail-Adresse, die ihr dort angebt, auch verifiziert ist. Ein grüner Haken sollte also davor erscheinen! Nehmt an Kommunikations-Updates teil und klickt auf jeden Fall Ja bei dem Punkt "I would like information, tips, and offers about the Halo franchise." an.

Dann ist es noch wichtig, ob ihr auf der Konsole oder dem PC an den Flights teilnehmen wollt. Klickt also bei einem oder auch beiden der Punkte an, dass ihr beim Testzuteilungsprogramm teilnehmen wollt. Beim PC ist es auch wichtig, dass ihr die sogenannte DxDiag-Datei erfolgreich erstellt und hochladet.

Allgemein können wir euch empfehlen, so viel wie möglich auszufüllen - sprich, welche Konsolen ihr besitzt, welche Halo-Spiele ihr schon gespielt habt oder auch welches Zubehör ihr besitzt.

Habt ihr alles ausgefüllt, sollte euer Profil so aussehen:

Ist das der Fall, könnt ihr euch zurücklehnen und auf die Halo Infinite-Flights warten. Wann es soweit sein wird? Wir wissen es nicht. Es soll rechtzeitig vorher kommuniziert werden. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Quelle: 343 Industries, XBoxUser.de