Teambasiertes Actionspiel Exoprimal von Capcom angekündigt XBU MrHyde am Do, 10.03.2022, 12:30 Uhr

Für das kommende Jahr hat Capcom heute ein brandneues Actionspiel angekündigt. Exoprimal wird auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und via Steam für PCs erscheinen. Hier sind erste Informationen und ein Ankündigungs-Trailer mit Szenen aus dem Spiel für euch:



Wir schreiben das Jahr 2040 und der Planet befindet sich in einer Krise. Dinosaurier tauchen aus dem Nichts auf und verwüsten Städte auf dem ganzen Globus. Bedroht von den tödlichsten Kreaturen der Geschichte, wendet sich die Welt an die mächtige Aibius Corporation und ihre revolutionäre Technologie, um Hilfe zu erhalten. Die KI der nächsten Generation, Leviathan, kann vorhersagen, wo die Dinosaurier auftauchen werden, und Exofighter in das entsprechende Gebiet entsenden. Bewaffnet mit hochmodernen Kampfrüstungen, den so genannten Exosuits, sind diese Krieger die letzte Hoffnung der Menschheit.



Exoprimal bietet ein neues Mehrspieler-Erlebnis, das auf einem kooperativen Spielgeschehen basiert - aber packenden Wettbewerb bietet. Im Hauptmodus des Spiels, Dino-Überleben, kämpfen Teams gegen unzählige Dinosaurier, während sie in 5v5-Matches versuchen, die Missionen vor den rivalisierenden Spielern abzuschließen. Unterschiedliche Zielsetzungen halten die Spannung hoch und sorgen dafür, dass jedes Match anders ist als das letzte. Die Exofighter müssen auf der Hut sein, wenn während der Jagden wertvolle Frachtlieferungen anstehen oder verzweifelte letzte Gefechte gegen unerbittliche Angriffe gemeistert werden müssen. Die gegnerischen Teams haben sogar die Möglichkeit, ihre Widersacher frontal anzugreifen und ihr Vorankommen zu behindern. Obwohl sich Exoprimal ausschließlich auf den Mehrspielermodus konzentriert, erleben Spieler eine packende Geschichte. Die Spieler können sich in die Geschichte und die vielfältigen Charaktere der Welt vertiefen, indem sie neue Handlungsstränge freischalten und das Geheimnis hinter den Dinosaurierausbrüchen lüften.



Die Exofighter sind stets in der Unterzahl und müssen zusammenarbeiten, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Ihre Exosuits gibt es in verschiedenen Klassen, die jeweils eine bestimmte Rolle im Kampf spielen. Angriffsmodelle wie der Scharfschütze Deadeye und der nahkampforientierte Zephyr zeichnen sich dadurch aus, dass sie feindliche Schwärme ausschalten. In der Zwischenzeit helfen Panzer wie der schildtragende Roadblock und Unterstützungstypen wie der lebenswichtige Witchdoctor, alle am Leben zu erhalten, um einen weiteren Tag zu kämpfen. Jedes Modell ist mit einer einzigartigen Bewaffnung und speziellen Fähigkeiten ausgestattet. Die Spieler können sogar während des Spiels zwischen den Exosuits wechseln, um jede noch so schwierige Situation zu meistern.

Quelle: Capcom