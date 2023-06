Exoprimal stellt euch die Exosuits vor XBU MrHyde am Do, 15.06.2023, 16:45 Uhr

Während des Xbox Games Showcase: Extended präsentierte Capcom einen detaillierten Einblick in den brandneuen Player-versus-Environment (PvE)-Spielmodus von Exoprimal namens Savage Gauntlet. Neben der Vorstellung dieses neuen Koop-Erlebnisses wurden während des Events auch zusätzliche Exosuit-Varianten vorgestellt, die im Rahmen eines Updates nach dem Launch zum Spiel hinzukommen. Exofighter, die das teambasierte Online-Actionspiel schon vor dem Start im Juli ausprobieren möchten, können noch in dieser Woche am Open Beta Test 2 teilnehmen.



Savage Gauntlet ist ein neuer Spielmodus, in dem Fünfer-Teams in wöchentlich wechselnden PvE Szenarien antreten. Diese zeitlich begrenzten Missionen sind Late-Game-Inhalte, die eine größere Herausforderung bieten. Exofighter werden ermutigt, aufgelevelte Exosuits in diese Kampftests mitzunehmen und Modul-Power-ups auszurüsten. Savage Gauntlet stellt Trupps auf der ganzen Welt vor das gleiche Ziel und die Exoprimal-Community ist eingeladen, um die schnellste Abschlusszeit zu wetteifern. Die Missionen sind wiederholbar und Gruppen können erneut antreten, um neue Strategien auszuprobieren, bessere Platzierungen zu erreichen und sogar Belohnungen zu erhalten.



Zusätzlich zur Vorstellung dieses kompetitiven PvE-Modus hat Exoprimal Director Takuro Hiraoka neue Exosuit-Varianten vorgestellt. Diese zeichnen sich durch unterschiedliche Kampfstile aus, die sich von den Standardmodellen unterscheiden und neue Spielmöglichkeiten eröffnen. Während Deadeye beispielsweise normalerweise mit einem Sturmgewehr ausgestattet ist, verfügt seine Alpha-Variante über eine Waffe mit Schnellfeuer- und Schrotflintenfunktion.



Die vollständige Liste der Alpha-Exosuit-Varianten:

Deadeye Alpha: Burst Fire

Zephyr Alpha: Energy Chakram

Barrage Alpha: Rocket Hop

Vigilant Alpha: Marksman

Roadblock Alpha: Fortress Shield

Krieger Alpha: Charge Shotgun

Murasame Alpha: Frost Glaive

Witchdoctor Alpha: Duality Beam

Skywave Alpha: Thunderclap

Nimbus Alpha: Double Barrel

Die Alpha-Varianten der Exosuits werden via Update nach dem Launch von Exoprimal erscheinen. Mit jeder Saison wird das Spiel zudem um weitere neue Inhalte erweitert.



Exoprimal erscheint weltweit am 14. Juli 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation®5, PlayStation®4 und PC via Steam und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud erhältlich.

Quelle: Capcom