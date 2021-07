Tales of Arise steht zum Pre-Download für Xbox bereit

Wie Larry Hryb auf seinem Blog mitteilt, steht der JRP-Titel Tales of Arise zum Pre-Download bereit für Xbox One, XBox One X und Xbox Series X bereit.

Tales Of Arise is available for Digital Pre-order and Pre-download on Xbox One and Xbox Series X|S https://t.co/qxbvEYntnl https://t.co/G0AUPmGXzg