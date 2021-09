Tales of Arise öffnet seine Pforten XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 20:30 Uhr

Ab sofort könnt ihr in Tales of Arise wieder viele Abenteuer erleben - wahlweise auf der Xbox One oder Xbox Series X/S. Passend zum Launch gibt es natürlich auch einen Trailer zur Einstimmung für euch.

Eine Demo des Spiels ist weiterhin für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und ab heute auch für PC erhältlich.



TALES OF ARISE versetzt die Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Alphen und Shionne, die sich zusammenschließen, um Dahna von der Herrschaft von Rena zu befreien. Auf ihrer Reise treffen sie auf die farbenfrohen Charaktere Rinwell, Law, Kisara und Dohalim, die sich ihrer Sache anschließen werden.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment