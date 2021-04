Tales of Arise erscheint im September XBU MrHyde am Fr, 23.04.2021, 15:00 Uhr

Wie Bandai Namco Entertainment Europe mitteilte, soll Tales of Arise nun am 10. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen. Wir haben hier weitere Informationen und neue Videos zum Rollenspiel für euch.



Spielerinnen und Spieler tauchen in die Geschichte einer Welt ein, die aus Rena besteht, dem Stern, der den Planeten Dahna seit 300 Jahren mit eiserner Faust regiert. Die Rena haben Dahna seiner natürlichen Ressourcen beraubt und dafür den Großteil der Bevölkerung des Planeten versklavt. Diese Geschichte folgt dem Kampf zur Befreiung der Dahnäer von ihrem Schicksal und wird durch die Augen von Alphen, einem maskierten Dahnäer, der für die Befreiung seines Volkes kämpft und Shionne, einem Mädchen aus Rena erlebt, das auf der Flucht vor ihren Landsleuten ist. Auf ihrer Reise werden sie von verschiedenen Charakteren, wie Rinwell und Law, begleitet, die ihnen in ihrem Kampf für die Freiheit helfen.



TALES OF ARISE führt die DNA des Franchises fort und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe mit dem von BANDAI NAMCO Studios entwickelten "Atmospheric Shader", der der Grafik einen neuen Touch verleiht und sie wie handgezeichnet aussehen lässt. Dies erhöht die Immersion der Spielerinnen und Spieler zusammen mit einer lebendigen neuen Welt, in der sie zahlreiche Biome erforschen. Das Kampfsystem wurde ebenfalls weiterentwickelt, indem mehr direkte Effekte und Angriffe hinzugefügt wurden, um ein besseres Gefühl für das Spektakel und ein direkteres Feedback den Spielerinnen und Spielern basierend auf ihren Aktionen zu bieten.



„Wir wollen, dass TALES OF ARISE einen neuen Meilenstein für das Tales of-Franchise darstellt“, sagt Yusuke Tomizawa, Producer von TALES OF ARISE. „Das Spiel hat eine neue künstlerische Richtung, die das Beste aus der Unreal Engine und unserem neu entwickelten ‚Atmospheric Shader‘ herausholt, um die Grafikqualität zu steigern und den Spielerinnen und Spielern das Gefühl zu geben, sich in einem Gemälde zu befinden. Mit einer Geschichte, die reifer ist und mehr essenzielle Themen anspricht als die vorherigen Spiele, hoffen wir, dass die Spielerinnen und Spieler vollständig in Alphens und Shionnes Reise eintauchen werden.“

Quelle: BandaiNamco