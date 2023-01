SpongeBob stellt die Bikini Bottomites vor XBU MrHyde am Mi, 11.01.2023, 17:00 Uhr

THQ Nordic hat in Zusammenarbeit mit Nickelodeon einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der eure Lieblings-Bikini Bottomites in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake zeigt. Erlebe Abenteuer zusammen mit SpongeBob und seinem besten Freund Patrick, seiner Hausschnecke Gary, Karate-Profi Sandy, dem musikbegeisterten Squidward und vielen mehr - alle gesprochen von den Original-Synchronsprechern. Triff alte Freunde und lerne neue kennen, während du Bikini Bottom rettest.



SpongeBob und Patrick bekommen von der geheimnisvollen Wahrsagerin Kassandra ein Fläschchen mit magischen Seifenblase geschenkt - was kann da schon schiefgehen? Sie blubbern zu viele Wünsche und was wie ein harmloser Spaß aussah, verwandelt sich in eine kosmische Katastrophe: Das Gefüge der Realität löst sich auf und überall öffnen sich magische Wunschwelten! Da viele von SpongeBobs Freunden in diese seltsamen Welten gesaugt werden, muss dein Lieblingsschwamm in verschiedene kosmische Kostüme schlüpfen, um in die Wunschwelten zu reisen und seine Freunde zu retten. Aber Vorsicht, Kassandra ist vielleicht nicht die helfende Hand, die sie vorgibt zu sein...

Quelle: THQ Nordic