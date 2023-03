Accolades Trailer für SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake XBU MrHyde am Mi, 15.03.2023, 11:00 Uhr

Der neue Accolades Trailer zeigt euch, was die Presse über SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake denkt. Den Titel gibt es zum Preis von 39,99 Euro für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: THQ Nordic