Release-Termin für SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake bekannt XBU MrHyde am Mi, 07.12.2022, 14:15 Uhr

THQ Nordic haben jetzt bekanntgegeben, wann SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake erscheinen wird. Das Spiel kommt am 31. Januar 2023 für Xbox One, Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 auf den Markt. Hier ist der Release Date Trailer dazu.

Quelle: THQ Nordic