Kids spielen SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake
MrHyde am Mi, 18.01.2023, 15:00 Uhr

THQ Nordic hat mit den Experten von SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake gesprochen und nach ihrer Meinung gefragt: "Es fühlt sich an wie ein Videospiel und ein Film in einem!". In dem neuen Trailer erklären Kinder, was sie an dem neuen SpongeBob-Spiel lieben und wie "unsinnige Wünsche" dazu führen, dass SpongeBob und sein treuer Freund Ballon-Patrick sich auf eine magische Reise begeben müssen, um Bikini Bottom zu retten.

Quelle: THQ Nordic