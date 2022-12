So sind die Boss Fights in SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake XBU MrHyde am Di, 13.12.2022, 17:30 Uhr

Ein neues, kurzes Video zu SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake ist aufgetaucht. Es zeigt, wie die Boss-Fights aussehen werden, wenn der Titel am 31. Januar 2023 erscheinen wird. Der Titel kommt für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: THQ Nordic