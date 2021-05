So sieht das Gameplay von The Forgotten City aus XBU MrHyde am Do, 20.05.2021, 14:15 Uhr

In einem neuen Walkthrough Trailer wird euch reichlich Gameplay vom Spiel The Forgotten City vorgestellt. Der neue Trailer zeigt idyllische Landschaften, hinterlistige Charaktere und verhängnisvolle Intrigen, die Spieler erwarten, während sie das verfluchte Paradies erkunden.



“Nach jeder Menge harter Arbeit ist es überwältigend The Forgotten City endlich zeigen zu können”, sagt Nick Pearce, Gründer von Modern Storyteller”. “Was im Trailer zu sehen ist, ist nur die Spitze des Eisbergs. Spieler erwarten noch jede Menge Überraschungen!”.



Das Spiel wird diesen Juli für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X und Xbox One erscheinen.

Quelle: Modern Storyteller