The Forgotten City schickt euch ab sofort auf Zeitreise XBU TNT2808 am Mi, 28.07.2021, 13:15 Uhr

Eine Zeitreise, Mystery und Abenteuer erwarten euch ab heute in The Forgotten City, das ihr auf dem PC, der PlayStation und natürlich auch der Xbox One und Xbox Series X/S spielen könnt. Das Spiel, das als Mod startete, katapultiert euch 2000 Jahre in die Vergangenheit. Ihr erlebt die letzten Tage einer verfluchten römischen Stadt - immer und immer wieder. Sündigt einer, sterben alle!

Ihr müsst die Geheimnisse der Stadt lüften, um die tödliche Zeitschleife auszutricksen. Um das zu erreichen, befragt ihr Einwohner, erforscht die Stadt und löst Rätsel. Das Schicksal der Forgotten City liegt in euern Händen.

Das erwartet euch:

The Forgotten City ist ein Narrative Mörder-Mystery-Spiel, bei dem darum geht, eine lebendige Welt zu Erkunden und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Titel ist eine ambitionierte, groß angelegte Neuinterpretation eines gefeierten Mods, der mehr als drei Millionen Mal heruntergeladen und mit dem Writer’s Guild Award ausgezeichnet wurde.

Gefangen in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich klammern sich 26 Seelen verzweifelt an ihr Leben. In dieser tödlichen Utopie sind alle verdammt, wenn auch nur einer gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstößt. Spieler müssen ihre letzten Momente in einer Zeitschleife immer wieder aufs Neue erleben, während sie den Ausgang des Tages mit jeden Geheimnis, das sie entdecken, etwas abändern. Kämpfe sind zwar eine Option, aber Gewalt alleine bring Spieler nicht weit. Nur wer die Zeitschleife clever ausnutzt und schwere moralische Entscheidungen trifft, kann die Geheimnisse der Spielwelt lösen und die Zeitschleife austricksen.

Um das Erforschen einer fiktionalen antiken Römischen Stadt als Spielerfahrung mit historischer Authentizität einzufangen, hat das Team mit zwei historischen Experten in Bereichen wie Kunst, Architektur, Kostümen und Gebräuchen gearbeitet: Dr. Philip Matyszak, der einen Doktor in Philosophie aus Oxford hat und antike Geschichte Cambridge unterrichtet und Dr. Sophie Hay, die 20 Jahre damit verbracht hat, die Ruinen von Pompeji zu bergen.

"Es ist fertig!", sagt Nick Pearce, Gründer von Modern Storyteller. "Als ich vor all diesen Jahren angefangen habe einen Story-getriebenen Murder-Mystery-Mod innerhalb eines Action RPGs zu machen, habe ich mir niemals erwartet, dass der Mod über 3,7 Millionen Downloads bekommen wird und schlussendlich ein Standalone-Spiel sein wird."

"Natürlich können Spieler The Forgotten City spielen und genießen, ohne irgendetwas vom ursprünglichen Mod zu wissen, aber falls sie den Mod mochten werden sie das fertige Spiel lieben: während das Grundkonzept das gleiche bleibt, wurde alles andere verbessert. Wir haben eine komplett neue Stadt von Grund auf in der Unreal Engine gebaut, alle Dialoge neu geschrieben (sie sind jetzt doppelt so lang), haben neue Charaktere, Überraschungen, Quests, Enden, Gameplay-Mechaniken, professionelle Synchronsprecher und einen wunderschönen Orchester-Soundtrack zum Spiel hinzufügt. Ich bin extrem stolz darauf, was wir mit einem Kernteam von drei Entwicklern erreicht haben!"

Features:

Erkunde eine authentische römische Stadt als offene Welt, die mit der Unreal Engine zum Leben erweckt wird.

Werde ein Teil des Lebens detaillierter und hochgradig interaktiver Charaktere.

Triff moralische Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmen können.

Begib dich auf die Spur eines packenden, nicht linearen Geheimnisses mit unterschiedlichem Ausgang.

Erschaffen deinen eigenen Charakter und bestimme sein Geschlecht, seine Volkszugehörigkeit und seinen Hintergrund.

Löse Probleme auf deine Weise mit Vernunft, Charme, Bestechung, Heimlichkeit, Einschüchterung oder durch ein geschicktes Ausnutzen der Zeitschleife.

Das Spiel ist digital in der Standard-Version für PC (€24,99) und Konsole (€29,99), sowie in einer Deluxe Edition (inklusive OST und einem digitalen Goodie Pack) erhältlich. Eine physische Edition wird im dritten Quartal 2021 zudem für PS4/5 und Xbox One/Xbox Series erhältlich sein.

Quelle: Dear Villagers